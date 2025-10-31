Ричмонд
Литва решила остановить транзит грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининградскую область

Ранее министерство финансов США включило компании в новый пакет санкций.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Литва решила остановить транзит грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининградскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на железнодорожную компанию соседней республики.

Транзитный пропуск в Калининградскую область грузов компаний «Лукойл» и «Роснефть» прекратит литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы»). «После окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включённые в санкции Великобритании и США “Лукойл” и “Роснефть”, их грузы “Летувос гележиинкеляй” перевозить не будет», — говорится в сообщении.

На литовском госпредприятии подчеркнули, что у них нет непосредственных контактов с «Лукойлом» и «Роснефтью». Их продукцию транзитом через Литву перевозят компании-экспедиторы.

Министерство финансов США 22 октября включило «Роснефть», «Лукойл» и дочерние структуры в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предприняла Великобритания. После этого «Лукойл» объявил о намерении продать международные активы.

