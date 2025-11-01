Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство «Орешник»

Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации: «Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее».