Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство «Орешник»

31 октября, Лепельский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник». Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Орешник» — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. — Прим. БЕЛТА) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", — сказал Президент.

Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну «С нами они не справятся!» Лукашенко ответил оппонентам, которые хотят додавить Беларусь и Россию Лукашенко: Беларусь заменила в России свое ядерное оружие и завезла новейшее.

Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации: «Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее».

