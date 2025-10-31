Ричмонд
Лукашенко: «Орешник» встанет в декабре на боевое дежурство в Белоруссии

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» встанет в декабре на боевое дежурство в республике.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«“Орешник” — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они [оппоненты за рубежом] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот, мы сядем с [президентом РФ Владимиром] Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах», — сказал он во время рабочей поездки в Витебскую область. Высказывания белорусского лидера приводит агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности по украинскому конфликту, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации. «Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались, — заявил президент республики. — Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы, и так далее».

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила ТАСС, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре 2025 года.

