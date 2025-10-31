Лукашенко: «Орешник» встанет в декабре на боевое дежурство в Белоруссии

«“Орешник” — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они [оппоненты за рубежом] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот, мы сядем с [президентом РФ Владимиром] Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах», — сказал он во время рабочей поездки в Витебскую область. Высказывания белорусского лидера приводит агентство БелТА.