Лукашенко предупредил, что Беларусь заменила ядерное оружие и завезла из России новейшее

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область в пятницу, 31 октября, заявил, что Беларусь заменила ядерное оружие, завезя из РФ новейшее. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что оппоненты за границей вооружаются и это миллиарды долларов. Он обратил внимание, что если ружье покупают, то не для того, чтобы просто повесить на стенку.
— Хотя один раз в год оно и на стенке висящее стреляет. Наверное же, они для чего-то скупают по всему миру оружие для чего-то. И кричат: «Почему Лукашенко ядерное оружие завез, почему Лукашенко “Орешник” (планирует поставить на вооружение. — Ред.), — заметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко поинтересовался, что ему остается делать:
— А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 1941-м году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей? Я этого не хочу. Поэтому я говорю: «Ребята, ядерное оружие — это страшная вещь», — подчеркнул глава государства.
Президент акцентировал внимание на том, что Беларусь заменила свое ядерное оружие.
— Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли, — обратил внимание Александр Лукашенко.
По словам главы государства, сейчас тренируются, как именно применять оружие. Александр Лукашенко уточнил:
— И с самолетов, и ракетное оружие. Мы это тоже не скрываем.
Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в Беларуси в декабре 2025 года.
