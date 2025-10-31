TNI: Россия расширяет военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на действия НАТО

В статье говорится, что Россия расширяет свое военно-морское присутствие на Кольском полуострове, который выступает неофициальной столицей российских атомных подводных сил и где базируется ее Северный флот. Вайхерт отмечает, что Россия, как и Китай в Южно-Китайском море, создала на Кольском полуострове «защитную сферу» для ограничения или воспрещения доступа противника к определенной территории (A2/AD).
Норвежская пресса также утверждает, что в районе Кольского полуострова на вооружении России появились новые типы кораблей ледового класса, которые расширяют ее возможности по развертыванию и доминированию в Арктике. А в одном из сообщений даже говорится, что Россия якобы построила на Кольском полуострове около 50 бункеров для хранения баллистических ракет для подводных лодок и причал для погрузки ракет на подводные лодки.
Кроме того, за последний год количество российских военно-морских учений в Арктике увеличилось до рекордного уровня со времен холодной войны, отмечает Вайхерт. Они включали противолодочную оборону, удары на большие расстояния и операции в покрытых льдом водах, чтобы отточить навыки российского военно-морского флота в условиях Крайнего Севера.
«Чрезвычайно нервозные» источники в Европе утверждают, что все это является частью более масштабной подготовки Москвы к развязыванию войны против Северной Европы.
Кроме того, наращивание сил на Кольском полуострове, по мнению автора, стало частью более масштабной стратегии Москвы по доминированию в Арктике. Обновленная военно-морская стратегия Кремля в Арктике требует, чтобы Северный флот стал доминирующим элементом на Крайнем Севере, а Кольский полуостров — геостратегическими воротами в этот регион, говорится в статье.
К тому же наращивание военного присутствия России в Арктике говорит о ее намерении продемонстрировать свою мощь в районе Фареро-Исландского рубежа (GIUK — стратегическая линия противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, которая проходит между Гренландией, Исландией и Великобританией), добавляет автор.