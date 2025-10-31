«Отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики». Лукашенко заявил, что Польша сорвала предварительную сделку об обмене Почобута

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область 31 октября, в пятницу, раскрыл, как Польша сорвала сделку об обмене Почобута из-за Литвы. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что у Беларуси были контакты с поляками.
— Они просят там этих Почобутов (речь идет про осужденного в Беларуси Анджея Почобута. — Ред.) шпионов признают. Они задержаны. «Отдайте». Мы им говорим: «Ну хорошо, там 2−3 человека наших есть. Возвращайте. Произведем обмен». Тоже же семьи и так далее. Разведка была, есть и будет. Я признаю это, уважаю. Хорошо, обменяем. Почобута хотите — мы готовы пойти и на это. «Ой, спасибо вам и прочее, мы готовы с вами разговаривать, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то», — озвучил подробности президент Беларуси.
Глава государства заявил, что позиция Польши изменилась:
— Вчера к ночи мне докладывает КГБ: «Нет, они отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики». Я говорю: передайте им привет. Отступили — ну и мы отступим.
По словам президента, все было поставлено на паузу. Он заявил: когда польская сторона созреет — пусть приходит, и тогда снова будет идти разговор. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова к диалогу и разговору без нагнетания ситуации:
— Не потому, чтобы лоб в лоб. Это не надо. Я не сторонник этого. Всегда надо искать компромиссы. Но отступать можно до стенки, пока ты не упрешься во что-то. Ну, я отступаю. Но эта стенка — все.
Президент отметил, что когда делаются человеческие шаги навстречу — этого не понимают, а понимают лишь как слабость: и американцы, и другие.
— Да не в слабости дело. А дело в том, что я не могу дальше отступать. Не могу, — подчеркнул Лукашенко.
