«Отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики». Лукашенко заявил, что Польша сорвала предварительную сделку об обмене Почобута

— Они просят там этих Почобутов (речь идет про осужденного в Беларуси Анджея Почобута. — Ред.) шпионов признают. Они задержаны. «Отдайте». Мы им говорим: «Ну хорошо, там 2−3 человека наших есть. Возвращайте. Произведем обмен». Тоже же семьи и так далее. Разведка была, есть и будет. Я признаю это, уважаю. Хорошо, обменяем. Почобута хотите — мы готовы пойти и на это. «Ой, спасибо вам и прочее, мы готовы с вами разговаривать, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то», — озвучил подробности президент Беларуси.