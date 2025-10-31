Bloomberg: Дания готовится к войне с Россией в Гренландии

Копенгаген приступил к реализации второго арктического военного пакета, который включает инвестиции в дополнительные средства обороны на море у берегов Гренландии, в том числе в морскую патрульную авиацию для наблюдения за подводными лодками и борьбы с ними, а также в дополнительные арктические корабли и ледоколы. Кроме того, на востоке Гренландии будет создана станция ядерного мониторинга и радара воздушного оповещения, а также закуплены разведывательные БПЛА.