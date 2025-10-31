Bloomberg: Дания готовится к войне с Россией в Гренландии

В статье говорится, что Дания наращивает силы на восточном фланге Гренландии в рамках более широкого оборонительного плана, направленного против России. Как пояснил Сорен Андерсен, глава Объединенного арктического командования в Гренландии, тактика и вооружение России на Украине, ее растущее сотрудничество с Китаем в Беринговом проливе, изменения в активности у берегов Норвегии и «теневой флот» вынуждают Данию и ее союзников готовиться к противостоянию.
Копенгаген приступил к реализации второго арктического военного пакета, который включает инвестиции в дополнительные средства обороны на море у берегов Гренландии, в том числе в морскую патрульную авиацию для наблюдения за подводными лодками и борьбы с ними, а также в дополнительные арктические корабли и ледоколы. Кроме того, на востоке Гренландии будет создана станция ядерного мониторинга и радара воздушного оповещения, а также закуплены разведывательные БПЛА.
К ней присоединились Франция, Германия, Швеция и Норвегия.
Кроме того, Копенгаген пытается реализовать планы по созданию постоянного гренландского подразделения при Арктическом командовании в Нууке. Также Дания обдумывает создание нового подразделения «гренландских рейнджеров», которые могли бы выполнять задачи в отдаленных и изолированных прибрежных районах. В прошлом году Копенгаген запустил шестимесячную программу базовой подготовки в Арктике, в рамках которой новобранцев обучают таким навыкам, как обращение с оружием, выживание и оказание спасательной помощи.
Андерсен, который называет Россию «региональной сверхдержавой в Арктике», отмечает, что она в последние годы построила новые базы и развернула наступательный потенциал в Арктическом регионе. Он пугает тем, что после окончания конфликта на Украине Россия перенаправит свои ресурсы на север и перепрофилирует новые оружейные технологии для Крайнего Севера.
«Очевидными целями», на их взгляд, являются американская космическая база Питуффик, датский аэропорт в Кангерлуссуаке и важнейшая энергетическая инфраструктура в Нууке.
Москва лишь посмеялась над подобными «страшилками» Запада, отмечает Bloomberg. Владимир Путин 2 октября на Валдае назвал их «чепухой» и обвинил европейских лидеров в нагнетании «истерии».