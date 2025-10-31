Ричмонд
Bloomberg: Дания готовится к войне с Россией в Гренландии

В прошлом году датские разведывательные службы предупредили, что риск эскалации отношений между НАТО и Россией в Арктике выше, чем когда-либо. Несмотря на неоднократные заявления Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, Дания видит основную угрозу в России, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Дания наращивает силы на восточном фланге Гренландии в рамках более широкого оборонительного плана, направленного против России. Как пояснил Сорен Андерсен, глава Объединенного арктического командования в Гренландии, тактика и вооружение России на Украине, ее растущее сотрудничество с Китаем в Беринговом проливе, изменения в активности у берегов Норвегии и «теневой флот» вынуждают Данию и ее союзников готовиться к противостоянию.

Копенгаген приступил к реализации второго арктического военного пакета, который включает инвестиции в дополнительные средства обороны на море у берегов Гренландии, в том числе в морскую патрульную авиацию для наблюдения за подводными лодками и борьбы с ними, а также в дополнительные арктические корабли и ледоколы. Кроме того, на востоке Гренландии будет создана станция ядерного мониторинга и радара воздушного оповещения, а также закуплены разведывательные БПЛА.

В сентябре Дания провела крупнейшие в своей истории учения в Гренландии, которые, как подчеркивает Bloomberg, были посвящены подготовке к войне.

К ней присоединились Франция, Германия, Швеция и Норвегия.

Кроме того, Копенгаген пытается реализовать планы по созданию постоянного гренландского подразделения при Арктическом командовании в Нууке. Также Дания обдумывает создание нового подразделения «гренландских рейнджеров», которые могли бы выполнять задачи в отдаленных и изолированных прибрежных районах. В прошлом году Копенгаген запустил шестимесячную программу базовой подготовки в Арктике, в рамках которой новобранцев обучают таким навыкам, как обращение с оружием, выживание и оказание спасательной помощи.

Андерсен, который называет Россию «региональной сверхдержавой в Арктике», отмечает, что она в последние годы построила новые базы и развернула наступательный потенциал в Арктическом регионе. Он пугает тем, что после окончания конфликта на Украине Россия перенаправит свои ресурсы на север и перепрофилирует новые оружейные технологии для Крайнего Севера.

Хотя в Дании тоже признают, что российское вторжение маловероятно, западные военные полагают, что Москва может попытаться заблокировать использование Гренландии союзниками, нанеся удары по объектам, имеющим решающее значение для НАТО.

«Очевидными целями», на их взгляд, являются американская космическая база Питуффик, датский аэропорт в Кангерлуссуаке и важнейшая энергетическая инфраструктура в Нууке.

Москва лишь посмеялась над подобными «страшилками» Запада, отмечает Bloomberg. Владимир Путин 2 октября на Валдае назвал их «чепухой» и обвинил европейских лидеров в нагнетании «истерии».

