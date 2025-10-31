Лукашенко подчеркнул готовность к большой сделке с США, назвав условие Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, в пятницу, во время рабочей поездки в Витебскую область, подчеркнул готовность к большой сделке с США, назвав условие Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
— Я американцам говорю: вы меня поймите… Трамп, говорю, так же действует. «Трамп готов с вами встретиться, заключить большую сделку» (говорят представители США. — Ред.). Да господь с вами. Суть в чем «большой сделки»? — задался вопросом президент Беларуси. — Мы делаем, что они хотят, а они делают, что мы хотим — большая сделка. Я говорю: «Мы готовы, но у нас есть свои интересы».
По словам главы государства, для него белорусский народ самый большой, величественный, гордый.
— Я — президент этого народа. Я из этого исхожу. Поэтому я могу сделать только то, что могу. А если я понимаю, что люди это не воспримут, что они меня осудят за это (особенно простые люди)… Это ж мои люди — ученые, учителя, врачи, слесарь, столяр и прочие. Это мои люди, — заявил Лукашенко.
Президент пояснил: если он чувствует, что народ не одобрит, то будет добиваться, чтобы понял. И когда белорусы поймут, то он это сделает. А если не поймут, то делать этого не будет.
— Поэтому я 30 лет работаю президентом, — заметил Лукашенко.
Ранее президент заявил, что Польша сорвала предварительную сделку об обмене Почобута: «Отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики».
Тем временем Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».
А еще глава государства назвал главную задачу президента и власти в Беларуси.