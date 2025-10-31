Ричмонд
«Страшное оружие». Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре

Лукашенко заявил, что «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область 31 октября, в пятницу, заявил, что комплекс «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре. Подробности пишет БелТА.

— «Орешник» — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство, — уточнил президент Беларуси.

Ранее его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в Беларуси в декабре 2025 года.

Лукашенко пояснил, для чего «Орешник» будет в Беларуси и предупредил:

— Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. — Ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь.

По словам главы государства украинский конфликт начался именно с этого.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша сорвала предварительную сделку об обмене Почобута: «Отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики».

Тем временем Лукашенко подчеркнул готовность к большой сделке с США, назвав условие Беларуси.

Также глава государства сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».

