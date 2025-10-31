Россия ввела запрет на въезд в РФ представителей Евросоюза в ответ на санкции

«Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” запрещен въезд на территорию нашего государства», — следует из публикации.
Глава евродипломатии Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Она отмечала, что рестрикции нацелены, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Кроме того, Евросоюз тогда ограничил передвижение российских дипломатов.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что в следующем пакете санкций ЕС, видимо, запретит перелеты птицам и пересечение границы грунтовым водам. Отмечалось, что в рамках 19-го пакета санкций страны ЕС, в частности, наложили вето на экспорт в РФ листвы, веток деревьев, трав, мхов и лишайников.
29 октября официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят попытки оценки ситуации с санкциями против России, включая блогосферу.