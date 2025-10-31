Россия ввела запрет на въезд в РФ представителей Евросоюза в ответ на санкции

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что в следующем пакете санкций ЕС, видимо, запретит перелеты птицам и пересечение границы грунтовым водам. Отмечалось, что в рамках 19-го пакета санкций страны ЕС, в частности, наложили вето на экспорт в РФ листвы, веток деревьев, трав, мхов и лишайников.