Москва заявила Токио протест из-за учений у российской границы

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Посольству Японии в Москве заявлен протест из-за учений вблизи российской территории, сообщили в МИД.

Источник: РИА Новости

«Был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных границ России, добавили в ведомстве.

МИД также выразил озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезли батарею наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности. Ведомство предупредило, что Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности.

«Тифон» разместили на базе Вооруженных сил США «Ивакуни» во время совместных учений Resolute Dragon 25, которые прошли 11—25 сентября. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя их проведение, отмечала, что Токио проводит последовательный курс на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном.

Она призывала правительство Японии пересмотреть решение разместить комплекс, предупредив, что в противном случае вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе ляжет на японскую сторону.

