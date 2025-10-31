Москва заявила Токио протест из-за учений у российской границы

«Был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации», — говорится в сообщении.
МИД также выразил озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезли батарею наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности. Ведомство предупредило, что Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности.
«Тифон» разместили на базе Вооруженных сил США «Ивакуни» во время совместных учений Resolute Dragon 25, которые прошли
Она призывала правительство Японии пересмотреть решение разместить комплекс, предупредив, что в противном случае вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе ляжет на японскую сторону.