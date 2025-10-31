Москва заявила Токио протест из-за учений у российской границы

МИД также выразил озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезли батарею наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности. Ведомство предупредило, что Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности.