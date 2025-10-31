Военный эксперт Клинцевич: Трампу нужны не военные базы в ЕС, а склады оружия

Соединенные Штаты планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии уже в декабре этого года в рамках стратегии «умеренного» вывода военного контингента. Ранее стало известно, что Вашингтон сокращает численность войск в Румынии. Чем обусловлено решение администрации Дональда Трампа о выводе войск из европейских стран и связано ли это с позицией США по Украине — в материале «Газеты.Ru».