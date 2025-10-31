Ричмонд
Сплошной Хэллоуин: Парламент Молдовы 31 октября утвердил кандидатуры премьера, далекого от проблем страны, и членов кабмина — было ожидаемо, грустно и смешно

Парламент Молдовы утвердил в должности премьер-министра и состав нового-старого правительства.

Источник: Комсомольская правда

31 октября парламент Молдовы утвердил в должности премьер-министра Александра Мунтяну и членов правительства, предложенных ПАС.

Заседание было длинным, смешным и грустным. Так сказать, смех сквозь слёзы. Новый премьер показал, что он ничего не знает о Молдове, кроме того, что нашептала ПАС. И поэтому выглядел очень нелепо.

И хоть оппозиция за новое правительство не голосовала, депутаты от партии власти все решили своими голосами. Увы, у ПАС большинство и весь этот цирк с клоунами в парламенте был просто условным представлением.

Как это было?

Александр Мунтяну, выступая перед депутатами парламента Молдовы в связи с рассмотрением вотума доверия его правительству, заявил, что открыт к диалогу:

«Обещаю, что буду премьер-министром, который слушает, уважает и работает. Который не является популистом. Буду говорить правду, даже когда решения требуют общих усилий от всей страны. Я буду открыт к предложениям и мнениям. Потому что хорошие решения рождаются в диалоге. Но диалог — это дорога с двумя полосами, которую, надеюсь, мы пройдем вместе».

При этом он уточнил, что работа правительства будет полностью руководствовать «действующими национальными стратегиями», которые появились при премьерстве Дорина Речана и загнали Молдову в ситуацию нулевого экономического роста и утраты российского и американского рынков.

Сборная солянка кабмина Мунтяну. Фото: соцсети.

Сборная солянка кабмина Мунтяну выглядит еще более грустно, если обратить внимание на специальности министров.

МВД продолжит возглавлять женщина-семейный врач, рулить инфраструктурой — историк, во главе минсельхоза — бухгалтер, министр экономики — юрист, министр культуры — социолог, во главе образования и спорта — политолог.

На вопрос, какая проблема является главной в Молдове, Александру Мунтяну ответил, что это «отсутствие экономического роста», забыв, что наша страна страдает от депопуляции.

Напомним, Молдова входит в мировой топ-4 стран по темпам депопуляции. Об этом свидетельствуют данные из отчёта Всемирного банка.

По поводу СНГ и как сочетается присутствие в этом содружестве с интеграцией в ЕС, назначенный премьер заявил, что присутствие Молдовы в СНГ стало формальным в результате денонсации нескольких соглашений. В дальнейшем будут пересмотрены и другие.

Цензурных слов по этому поводу не будет.

Мунтяну рассказал, как будет защищать нейтралитет Молдовы.

«Краткий ответ — мы всегда будем соблюдать законы Республики Молдова, будем руководствоваться всеми положениями закона. В то же время, как говорится в нашей программе, безопасность и устойчивость — очень важные вещи для нашего развития, и мы будем работать над нашей безопасностью и устойчивостью».

Поэтому ежегодно будут вбухивать более полутора миллиардов леев на оборону. Логика — второе имя назначенцев ПАС.

Александру Мунтяну не знает, о каких непопулярных, но необходимых решениях для интеграции в ЕС говорил в недавнем интервью Раду Мариан.

«Я не слышал и не думаю, что это правильная интерпретация. Наверное, это какое-то недопонимание» — заявил Мунтяну.

Мариан говорил, что, «предстоит увеличить бюджеты ключевых учреждений и инвестировать в развитие административных возможностей, даже если это вызовет недовольство части населения».

Перлы от Мунтяну:

«Я нигде не видел более свободной прессы, чем в Молдове».

«Диаспору на деньги раскрутим».

О своей программе: «Могу попросить Chat GPT сделать презентацию».

«Люди дышат вольно».

«Команда министров в новое правительство — это лучшие, кого я смог найти».

Искал, судя по всему, недолго.

Оппозиции: «А вы сидите на заборе и кидаетесь гнилыми помидорами, да?».

«Ситуация у пенсионеров в Румынии гораздо хуже, чем в Молдове. Я этому рад».

Ляпнул, не подумав, придётся ответить.

Александр Мунтяну заявил, что готов уйти в почетную отставку, если Молдова не вступит в ЕС к 2028 году.

Оптимист, отставка будет далеко не почётной.

«То, что пенсионный возраст вырастет — это общая тенденция во всем мире».

Готовьтесь работать до гроба.

Что вам сказать: по количеству всякого рода ереси и глупости кандидат в премьеры Мунтяну побил все рекорды.

Тут Речана вспоминают, но Палыч, по сравнению с Мунтяну, просто дитя.

Вот, что кандидат ответил на вопрос депутата Односталко на реплику о том, что в программе будущего правительства нет ни слова о Гагаузии.

«В документе также не упомянуты Калараш, Унгены и другие вещи», ответил Мунтяну.

Кстати, новый кабмин критикуют за малое число женщин: из 18 министров — лишь 4 (на 3 меньше, чем ранее). Ждём разборок со стороны, сами знаете кого.

В общем, всем нам будет очень «весело».

Что ещё изменилось во власти?

Нику Попеску назначен спецпосланником по европейским делам и стратегическому партнёрству указом Майи Санду.

Адриан Бэлуцел покинул должность начальника кабинета президентки. Он продолжит свою деятельность в качестве депутата ПАС.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.

По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза (далее…).

Дождутся не все: Ровно 26 лет понадобится Молдове, чтобы достичь уровня доходов в ЕС, если рост экономики, как хочет власть ПАС, будет 3 процента.

И об этом говорит не Кремль, а глава молдавского представительства Всемирного банка (далее…).

Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.

Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше