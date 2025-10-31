Сплошной Хэллоуин: Парламент Молдовы 31 октября утвердил кандидатуры премьера, далекого от проблем страны, и членов кабмина — было ожидаемо, грустно и смешно

31 октября парламент Молдовы утвердил в должности премьер-министра Александра Мунтяну и членов правительства, предложенных ПАС.
Заседание было длинным, смешным и грустным. Так сказать, смех сквозь слёзы. Новый премьер показал, что он ничего не знает о Молдове, кроме того, что нашептала ПАС. И поэтому выглядел очень нелепо.
И хоть оппозиция за новое правительство не голосовала, депутаты от партии власти все решили своими голосами. Увы, у ПАС большинство и весь этот цирк с клоунами в парламенте был просто условным представлением.
Как это было?
Александр Мунтяну, выступая перед депутатами парламента Молдовы в связи с рассмотрением вотума доверия его правительству, заявил, что открыт к диалогу:
«Обещаю, что буду премьер-министром, который слушает, уважает и работает. Который не является популистом. Буду говорить правду, даже когда решения требуют общих усилий от всей страны. Я буду открыт к предложениям и мнениям. Потому что хорошие решения рождаются в диалоге. Но диалог — это дорога с двумя полосами, которую, надеюсь, мы пройдем вместе».
При этом он уточнил, что работа правительства будет полностью руководствовать «действующими национальными стратегиями», которые появились при премьерстве Дорина Речана и загнали Молдову в ситуацию нулевого экономического роста и утраты российского и американского рынков.
Сборная солянка кабмина Мунтяну. Фото: соцсети.
Сборная солянка кабмина Мунтяну выглядит еще более грустно, если обратить внимание на специальности министров.
МВД продолжит возглавлять женщина-семейный врач, рулить инфраструктурой — историк, во главе минсельхоза — бухгалтер, министр экономики — юрист, министр культуры — социолог, во главе образования и спорта — политолог.
На вопрос, какая проблема является главной в Молдове, Александру Мунтяну ответил, что это «отсутствие экономического роста», забыв, что наша страна страдает от депопуляции.
Напомним, Молдова входит в мировой топ-4 стран по темпам депопуляции. Об этом свидетельствуют данные из отчёта Всемирного банка.
По поводу СНГ и как сочетается присутствие в этом содружестве с интеграцией в ЕС, назначенный премьер заявил, что присутствие Молдовы в СНГ стало формальным в результате денонсации нескольких соглашений. В дальнейшем будут пересмотрены и другие.
Цензурных слов по этому поводу не будет.
Мунтяну рассказал, как будет защищать нейтралитет Молдовы.
«Краткий ответ — мы всегда будем соблюдать законы Республики Молдова, будем руководствоваться всеми положениями закона. В то же время, как говорится в нашей программе, безопасность и устойчивость — очень важные вещи для нашего развития, и мы будем работать над нашей безопасностью и устойчивостью».
Поэтому ежегодно будут вбухивать более полутора миллиардов леев на оборону. Логика — второе имя назначенцев ПАС.
Александру Мунтяну не знает, о каких непопулярных, но необходимых решениях для интеграции в ЕС говорил в недавнем интервью Раду Мариан.
«Я не слышал и не думаю, что это правильная интерпретация. Наверное, это какое-то недопонимание» — заявил Мунтяну.
Мариан говорил, что, «предстоит увеличить бюджеты ключевых учреждений и инвестировать в развитие административных возможностей, даже если это вызовет недовольство части населения».
Перлы от Мунтяну:
«Я нигде не видел более свободной прессы, чем в Молдове».
«Диаспору на деньги раскрутим».
О своей программе: «Могу попросить Chat GPT сделать презентацию».
«Люди дышат вольно».
«Команда министров в новое правительство — это лучшие, кого я смог найти».
Искал, судя по всему, недолго.
Оппозиции: «А вы сидите на заборе и кидаетесь гнилыми помидорами, да?».
«Ситуация у пенсионеров в Румынии гораздо хуже, чем в Молдове. Я этому рад».
Ляпнул, не подумав, придётся ответить.
Александр Мунтяну заявил, что готов уйти в почетную отставку, если Молдова не вступит в ЕС к 2028 году.
Оптимист, отставка будет далеко не почётной.
«То, что пенсионный возраст вырастет — это общая тенденция во всем мире».
Готовьтесь работать до гроба.
Что вам сказать: по количеству всякого рода ереси и глупости кандидат в премьеры Мунтяну побил все рекорды.
Тут Речана вспоминают, но Палыч, по сравнению с Мунтяну, просто дитя.
Вот, что кандидат ответил на вопрос депутата Односталко на реплику о том, что в программе будущего правительства нет ни слова о Гагаузии.
«В документе также не упомянуты Калараш, Унгены и другие вещи», ответил Мунтяну.
Кстати, новый кабмин критикуют за малое число женщин: из 18 министров — лишь 4 (на 3 меньше, чем ранее). Ждём разборок со стороны, сами знаете кого.
В общем, всем нам будет очень «весело».
Что ещё изменилось во власти?
Нику Попеску назначен спецпосланником по европейским делам и стратегическому партнёрству указом Майи Санду.
Адриан Бэлуцел покинул должность начальника кабинета президентки. Он продолжит свою деятельность в качестве депутата ПАС.
