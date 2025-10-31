Новые рельсы. Беглов осмотрел депо «Купчино-Шушары-Славянка»

«Первая из них соединит станцию метро “Купчино” и микрорайон “Славянка” в Пушкинском районе. Этот проект радикально улучшит транспортную доступность новых кварталов, прежде всего — жилых домов в Шушарах. Важно, что почти все оборудование здесь — отечественного производства. Уверен, линия “Купчино-Шушары-Славянка” послужит образцом для других рельсовых магистралей, о создании которых город договорился с инвесторами на ПМЭФ-2025», — отметил Беглов.