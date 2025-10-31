Новые рельсы. Беглов осмотрел депо «Купчино-Шушары-Славянка»

Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство депо трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка». Работы вступили в завершающую стадию.
Все для петербуржцев.
Удобный общественный транспорт является одним из основных векторов развития города до 2030 года. В приоритете — строительство на юге линий скоростных трамваев.
«Первая из них соединит станцию метро “Купчино” и микрорайон “Славянка” в Пушкинском районе. Этот проект радикально улучшит транспортную доступность новых кварталов, прежде всего — жилых домов в Шушарах. Важно, что почти все оборудование здесь — отечественного производства. Уверен, линия “Купчино-Шушары-Славянка” послужит образцом для других рельсовых магистралей, о создании которых город договорился с инвесторами на ПМЭФ-2025», — отметил Беглов.
Сейчас в депо кипит работа: уже построены административно-бытовой и производственный корпуса, установлены котельная. В зоне непосредственной подачи составов закончена укладка пути и смонтирована контактная сеть.
Нашли отечественное решение.
По словам генерального директора компании-концессионера проекта ООО «БалтНедвижСервис» Дмитрия Панкратова, территория депо занимает более 11 гектаров. Административно-бытовой комплекс расположился на площади 1,3 тысячи кв.м, производственный комплекс — 5,7 тысячи кв. м.
«На пути будут использоваться трехсекционные вагоны с максимальной вместимостью около 180 пассажиров. Это отечественная сборка, все собиралось в Петербурге. Изначально были запланированы швейцарские трамваи, но мы довольно быстро переориентировались», — отметил генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой» Леонид Гиндин.
Петербург поддерживает курс на импортозамещение: отечественные производители поставили колесотокарный станок ТК2500 и электрическую тяговую маневровую машину «Антей А1» с дистанционным управлением.
Работы на участке от «Купчино» до трамвайного депо у Шушар планируется завершить до конца 2025 года. Ввод в эксплуатацию всей линии намечен на 2026 год.