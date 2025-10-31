В Стамбуле пройдет заседание по перемирию в секторе Газа

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в Стамбуле 3 ноября пройдет заседание, посвященное перемирию в Газе с участием глав МИД восьми стран региона. Об этом сообщает РИА Новости.
«Для того, чтобы определить наши дальнейшие шаги по Газе, мы, главы МИД региональных стран, которые ранее встречались в Нью-Йорке с господином Дональдом Трампом, в понедельник соберемся в Стамбуле», — сказал Фидан.
9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. -0-