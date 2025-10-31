В Беларуси утвердили перечень государственных программ на 2026−2030 годы

Соответствующее постановление подписано Советом Министров.
В перечень включены 28 госпрограмм. 18 государственных программ касаются социально-экономической направленности. Они планируются к реализации в текущей пятилетке и являются переходящими на 2026−2030 годы.
Две новые государственные программы — «Развитие демографического потенциала» и «Устойчивая энергетика и энергоэффективность».
Следующие 8 государственных программ относятся к национальной безопасности в области пограничной, общественной безопасности, обеспечения вооружением и другим.