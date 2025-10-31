Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP узнала об обращении Венесуэлы за помощью к Путину из-за США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе обратился к России с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов, сообщает Washington Post, изучив конфиденциальные документы. Соответствующее письмо он направил на имя российского президента Владимира Путина, утверждает издание.

Источник: AP 2024

Власти Венесуэлы, согласно документам, также обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления обороны. В письме председателю КНР Си Цзиньпину, по информации WP, Мадуро попросил о «расширении военного сотрудничества» между двумя странами для противодействия «эскалации отношений между США и Венесуэлой».

Контакт с иранской стороной поддерживает глава Минтранса Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, который ранее координировал поставки военной техники и беспилотников и планировал лично посетить Иран, говорится в документах. Венесуэльский министр сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Каракас нуждается в «оборудовании обнаружения», GPS-скремблерах и «почти наверняка в беспилотниках с дальностью действия 1000 км», пишет WP.

24 октября CNN сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. После обострения с США Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше