WP узнала об обращении Венесуэлы за помощью к Путину из-за США

Власти Венесуэлы, согласно документам, также обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления обороны. В письме председателю КНР Си Цзиньпину, по информации WP, Мадуро попросил о «расширении военного сотрудничества» между двумя странами для противодействия «эскалации отношений между США и Венесуэлой».