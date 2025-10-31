WP узнала об обращении Венесуэлы за помощью к Путину из-за США

Власти Венесуэлы, согласно документам, также обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления обороны. В письме председателю КНР Си Цзиньпину, по информации WP, Мадуро попросил о «расширении военного сотрудничества» между двумя странами для противодействия «эскалации отношений между США и Венесуэлой».
Контакт с иранской стороной поддерживает глава Минтранса Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, который ранее координировал поставки военной техники и беспилотников и планировал лично посетить Иран, говорится в документах. Венесуэльский министр сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Каракас нуждается в «оборудовании обнаружения», GPS-скремблерах и «почти наверняка в беспилотниках с дальностью действия 1000 км», пишет WP.
24 октября CNN сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. После обострения с США Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.
Материал дополняется.