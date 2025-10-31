Аэропорт Краснодара приостановил работу

Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск судов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в Telegram-канале «Представитель Росавиации».
Работа аэропорта в предыдущий раз приостанавливалась 29 октября.
