Аэропорт Краснодара приостановил работу

Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск судов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск судов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Работа аэропорта в предыдущий раз приостанавливалась 29 октября.

Читайте материал «Эксперты предположили, что шатдаун в США приблизится к рекорду по длительности».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

