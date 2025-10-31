Ричмонд
Трамп загадочно ответил на вопрос о ядерных испытаниях

Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности возобновления подземных ядерных испытаний.

Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности возобновления подземных ядерных испытаний. Его слова приводят местные СМИ.

«Вы очень скоро все узнаете», — заявил Трамп.

Ранее в своем аккаунте Truth Social президент сообщил о распоряжении проводить ядерные испытания «на равных» с другими странами. Он подчеркнул, что этот процесс начнется немедленно.

Сенатор и глава комитета по разведке Том Коттон предположил, что речь может идти о небольших контролируемых подземных взрывах.

