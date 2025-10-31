Трамп заявил, что не собирается атаковать Венесуэлу

США с начала сентября атакует в Карибском море суда, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Вместе с этим Дональд Трамп обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он помогает мировой наркоторговле. Мадуро считает, что американский президент собирается развязать войну. Он готовится к обороне страны, но вместе с тем призывает не допустить кровопролития.