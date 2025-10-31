Литовские «шары», совет не нарываться и деанон разведчика. Собрали громкие заявления Лукашенко

«Да, мы не Соединенные Штаты Америки, но я Президент. Для меня белорусский народ — это самый гордый, самый большой, самый величественный. Я — Президент этого народа. Я из этого исхожу. Поэтому я могу сделать только то, что могу. А если я понимаю, что люди это не воспримут, что они меня осудят за это (особенно простые люди)… Это ж мои люди — ученые, учителя, врачи, слесарь, столяр и прочие. Это мои люди. Если я чувствую, что они меня не одобрят, я буду добиваться, чтобы они меня поняли. И когда они меня поймут, я это сделаю. Не поймут — я делать не буду. Вот и все. Поэтому я 30 лет работаю Президентом», — подчеркнул глава государства. -0-