Литовские «шары», совет не нарываться и деанон разведчика. Собрали громкие заявления Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября во время рабочей поездки в Витебскую область сделал ряд громких заявлений вокруг ситуации с залетами на литовскую территорию метеорологических зондов с контрабандными сигаретами, что стало формальной причиной для закрытия Литвой границ. Глава государства рассказал, кто и почему нагнетает обстановку, а также раскрыл детали по многим другим резонансным темам. Они в том числе касаются размещенного в Беларуси ядерного оружия и скорой постановки на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник», переговоров об обмене с Польшей и о «большой сделке» с США, а также человека, которого все считали оппозиционером, но он оказался белорусским разведчиком.
Об истинных организаторах контрабанды на воздушных шарах.
Журналисты попросили Александра Лукашенко рассказать об истинной ситуации с запуском метеорологических зондов на территорию Литвы с контрабандными сигаретами. Тем более, что это стало причиной закрытия границы, а из-за рубежа звучала критика Беларуси с призывами принести официальные извинения. Так есть ли за что извиняться — Президент ответил максимально подробно и откровенно.
«Что с территории Беларуси летали туда эти шарики с сигаретами — это правда. И если я сказал, что мы разберемся, значит, мы разбираемся. И мы знаем таких людей. Двух человек сразу мы установили. А сейчас, якобы, полтора десятка. А вчера мне председатель КГБ доложил, что у нас таких групп людей в Беларуси немало», — сказал Президент.
Вместе с тем, как оказалось, граждане Беларуси непосредственно к переправке самой контрабанды в Литву на метеорологических зондах оказались не причастны. Александр Лукашенко рассказал, что сами граждане Литвы на фоне закрытия западными соседями Беларуси границ решили заработать на перепродаже сигарет — в такие условия их поставили собственные власти, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе.
Лукашенко: литовцы сами с территории Беларуси перебрасывали сигареты на метеорологических зондах.
«Построили забор. А люди-то привыкли — у них бизнес какой-то был, они производством занимались. Они могли произвести и продать нам, мы могли произвести — продать туда. Шла торговля. Построили забор — и порвали, порезали эти живые связи. Миллионы людей в одночасье лишились этой работы, за счет чего они жили, особенно поляки. Там же частное производство, они еще более зависимы от этой торговли, чем мы, — заметил белорусский лидер. — Власти литовские и польские — вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления?».
Он рассказал, что белорусские граждане абсолютно легально приобретали на производстве сигареты и передавали литовцам, прибывшим на территорию Беларуси, получая свой навар. И уже сами литовцы своим подельникам переправляли товар с помощью воздушных шаров. Выгода заключалась в значительной разнице цен на сигареты в Беларуси и странах ЕС.
«Эти люди, которым по-живому порезали жизнь и судьбы по линии границы (им же детей надо чем-то кормить, чем-то заниматься), увидели, что они могут здесь взять дешевый товар и там перепродать. Заработать большущие деньги», — сказал Александр Лукашенко.
«Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают (чтобы самим деньги заработать — навар какой-то) литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках. Там литовцы принимали их», — отметил Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание, что и литовские пограничники должны были это видеть и видели, но они также получают деньги.
«Наши это видели? Наверняка видели. Ну, а что наши? Вы санкции ввели против нас, вы нас душите и прочее. Как я часто говорю, что, мы вас защищать будем? Ну и летите, эти шарики. Но это мы проверим еще. Но главное — там литовцы принимали эти шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты», — добавил глава государства.
«Как я могу с них спросить (участников этой схемы с белорусской стороны. — Прим. БЕЛТА), в чем здесь вина Беларуси? Я не вижу, за что наказывать людей. Они хотели заработать — они заработали. Если бы они украли эти сигареты… Нет, они заплатили, — поставил вопрос Александр Лукашенко. — Какие к нам претензии? То, что мы продали литовцам сигареты? Продали. Это законно».
Более того, это выгодно фабрике, которая продает свою продукцию, и государству, которое получает в бюджет акцизы от продажи сигарет.
Глава государства отметил, что интересовался у знающих людей деталями, сколько именно сигарет переправляется с помощью таких воздушных шаров. Как ему доложили, в одной коробке 500 пачек сигарет, и за один раз можно поднять не больше двух коробок, то есть тысячу пачек. «Это, говорят, бедолаги, которым сейчас работать негде, туда-сюда ездить не могут. Они этим занимаются», — рассказал он.
Александр Лукашенко также поделился подробностями, как люди из Литвы, которые занимались контрабандой, попадали в Беларусь: «С Литвы в данном случае (мы этих двоих установили) приглашают людей. У нас безвизовый режим. Но они не пользовались этим. Они по “зеленке”, договорились с пограничниками литовскими, калитку открыли — они к нам пришли».
Президент также пояснил, что приезд литовцев в Беларусь был связан с отказом участников с белорусской стороны запускать эти воздушные шары: «Сказали: “Нет, Батька посадит, мы это делать не будем!” Закупили эти шары по интернету. И эти литовцы, поскольку наши не согласились, сами перебрасывали этими шариками сигареты в Литву. А в Литве принимали их ребята, которых они (власти. — Прим. БЕЛТА) лишили заработка».
«Я вообще хочу уточнить, сколько там шариков этих полетело. Говорят, 200 штук. Наши эти “бандюги” говорят: “Передайте Президенту, никаких там 200 не было. Там два десятка этих шаров. У нас столько, говорят, нет шариков”. То, что литовцы сами себе перекинули, так вы найдите этих литовцев, установите и с них спросите. Они же это понимают и уже, якобы, наутро мне сегодня доложили, литовцы чего-то там нашли. Мы своих найдем, спросим, зачем они это делали. Но я не знаю, как с них спросить. Они купили и продали», — добавил белорусский лидер.
Несмотря на все изложенное, глава государства отметил, что для него важен тот факт, что из-за запускаемых шаров была парализована работа аэропорта. «Шары до пяти километров поднимались, говорят. А если бы гражданский самолет — погибли бы люди. Для меня это неприемлемо и важно, — подчеркнул он. — Да, мы будем расследовать. Это плохо, что шариками перекидывают. Пусть вагонами лучше возят. Потому шарики — это угроза гражданским аэропортам. Мы разберемся».
Александр Лукашенко отметил, что прежде всего в самой Литве надо разобраться с происходящим, ведь даже если «жестоко разобраться с этими людьми» в Беларуси, то это ничего не даст.
Более того, Президент поделился и иной подоплекой вопроса: «Литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: “Пошли нах… “И так далее. Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы присылают письмо мне, чтобы извинились. То и литовцы от нас требуют. Американцы дали команду им: “Требуйте извинений, чтобы Лукашенко извинился”.
«Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей. И потом, давайте откровенно, если нам надо перекинуть сигареты в Польшу — вагон туда отправим. И там примут. Почему? Потому что там есть спрос на это. Это экономика. Никуда не денешься. Если там в 5 или 10 раз дороже товар, чем у нас, — под землей пророют тоннель и по нему поставят. И те, кто будет видеть, промолчит, если ему заплатят (пограничники). Ему заплатили — он молчит. Сигареты, не ядерное же оружие», — сказал Президент.
Говоря о всей этой ситуации, глава государства отметил: «Вопрос в том, что им надо найти что-то, чтобы нас наклонить».
О белорусском разведчике, которого считали оппозиционером.
Александр Лукашенко, говоря о нынешней ситуации, привел пример из сравнительно недавнего прошлого с посадкой в 2021 году в Минске рейса авиакомпании Ryanair, на борту которого был Роман Протасевич (причастный к ведению признанных экстремистскими Telegram-каналов) с его на тот момент девушкой. Обоих задержали, и это стало поводом для введения Западом санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа», а также иных ограничительных мер.
«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — Прим. БЕЛТА) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: “Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует”, — заявил Президент.
«Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции», — сказал глава государства.
«Точно так и здесь. Мы должны перед литовцами извиниться. За что?» — провел параллели Александр Лукашенко.
О советах оппонентам на Западе «не нарываться».
«Манипулировать нами нельзя. И в связи с этим я вижу, что нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами додавить. Путин, Лукашенко — это вообще агрессоры. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами. Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека. Но мы туда не лезем», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко в этом плане напомнил об угрозах перекрыть Сувалкский коридор, через который идет сухопутное сообщение между Беларусью и Россией с одной стороны и Калининградской областью РФ — с другой. «Россияне с земли своей везут туда товары. Не ядерное оружие, не оружие вообще, а товары. Они же проверяются пограничниками литовскими там. Через Литву этот коридор. Вы чего? Это — империя, ядерная страна. Вы нарываетесь на что? Вы зачем мешаете россиянам нормально общаться со своей территорией — Калининградской областью? Нарываются», — сказал глава государства.
Аналогично порой звучат угрозы перекрыть путь по Балтийскому морю. Президент напомнил, что после того как страны Балтии закрыли для Беларуси доступ к своим портам, она нашла альтернативный маршрут через порты Ленинградской области и Санкт-Петербурга. «У нас там порт в Бронке. Закрыли нам возможность в Литве грузиться, в портах Латвии, в Польше — это ваши порты. Мы туда не лезем. Мы нашли порт в Ленинградской области. “Мы закроем Балтику (звучат угрозы. — Прим. БЕЛТА)”. Мы сидим с Путиным (я уже рассказывал где-то), обсуждаем этот вопрос. Я говорю: “Видишь, до чего дошли. Обнаглели”. А какой выход? Ну, мы будем сопровождать военными кораблями свои торговые суда. Вы хотите это?» — констатировал белорусский лидер.
«Понимаете, вот нарываются. Кто их к этому толкает? Мы можем только догадываться. К тому, чтобы столкнуть здесь, в Европе, опять разжечь какой-то огонь. Поэтому я так аккуратно, аккуратно отступаю. Но отступаю до определенного периода», — заявил Президент.
О ядерном оружии в Беларуси и «Орешнике».
Александр Лукашенко констатировал, что в ряде западных стран, включая соседей, активно вооружаются. И в этом плане у Беларуси и России есть, чем ответить, если возникнет такая необходимость.
«Они же вооружаются (оппоненты за рубежом. — Прим. БЕЛТА), 6% ВВП — это миллиарды долларов. Ну если вы покупаете ружье, вы его не покупаете, чтобы просто на стенку повесить. Хотя один раз в год оно и на стенке висящее стреляет. Наверное же, они для чего-то скупают по всему миру оружие для чего-то. И кричат: “Почему Лукашенко ядерное оружие завез, почему Лукашенко “Орешник” (планирует поставить на вооружение. — Прим. БЕЛТА)…” — отметил глава государства.
Лукашенко: Беларусь заменила в России свое ядерное оружие и завезла новейшее.
«А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 1941-м году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей? Я этого не хочу, — подчеркнул белорусский лидер. — Поэтому я говорю: “Ребята, ядерное оружие — это страшная вещь”.
«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли. Мы тренируемся, как его применять. И с самолетов, и ракетное оружие. Мы это тоже не скрываем», — заявил Президент.
Он также подтвердил планы поставить в декабре текущего года на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник»: «Орешник» — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. — Прим. БЕЛТА) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах".
Президент напомнил, как на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации: «Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее».
О срыве обмена с Польшей, которая пошла на поводу у Литвы.
Еще одно громкое заявление Александра Лукашенко касалось срыва предварительной договоренности об обмене с Польшей. И в этой истории также свою роль сыграло закрытие границы Литвой из-за, как утверждается, залетов метеорологических зондов.
Ранее Польша заявляла о готовности открыть в ноябре пункты пропуска в Бобровниках и Кузнице на границе с Беларусью. Однако затем отложила это на фоне решения Литвы на месяц полностью закрыть автотранспортную границу с Беларусью.
Лукашенко рассказал, как Польша сорвала договоренность об обмене, включая Почобута.
«У нас с поляками были контакты. Они просят там этих Почобутов (осужденный в Беларуси Анджей Почобут. — Прим. БЕЛТА), шпионов признают. Они задержаны. “Отдайте (просит польская сторона. — Прим. БЕЛТА)”. Мы им говорим: “Ну хорошо, там 2−3 человека наших есть. Возвращайте. Произведем обмен”. Тоже же семьи и так далее. Разведка была, есть и будет. Я признаю это, уважаю. Хорошо, обменяем. Почобута хотите — мы готовы пойти и на это. “Ой, спасибо вам и прочее, мы готовы с вами разговаривать, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то”, — рассказал глава государства о существовавших предварительных договоренностях.
Однако, по его словам, позиция польской стороны изменилась. «Вчера к ночи мне докладывает КГБ: “Нет, они отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики”. Я говорю: передайте им привет. Отступили — ну и мы отступим. Мы на паузу ставим. Когда созреете — приходите, будем с вами разговаривать».
«Мы открыты к этому диалогу и разговору без нагнетания ситуации. Не потому, чтобы лоб в лоб. Это не надо. Я не сторонник этого. Всегда надо искать компромиссы. Но отступать можно до стенки, пока ты не упрешься во что-то. Ну, я отступаю. Но эта стенка — все, — заявил Александр Лукашенко. — И потом, если ты им делаешь какие-то шаги (навстречу. — Прим. БЕЛТА), человеческие шаги, они это не понимают. Они это понимают как слабость. И американцы, и все другие. Да не в слабости дело. А дело в том, что я не могу дальше отступать. Не могу».
Об условиях для «большой сделки» с США.
Глава государства также озвучил некоторые подробности белорусско-американских переговоров. Рассказал, чье мнение он лично в том числе должен учитывать, делая те или иные шаги, и что является непременным условием для «большой сделки» с США.
«Я американцам говорю: у меня свои люди есть, которые оценивают меня по конкретным шагам. Они видят: “А, Лукашенко там отступит, этого, этого освободил… А зачем, а не надо, пускай бы сидел”. А они же не обладают той информацией, а я глаза в глаза не могу им все это рассказать, — поделился Президент. — Я американцам говорю: вы меня поймите… Трамп, говорю, так же действует. Трамп готов с вами встретиться, заключить большую сделку (говорят представители США. — Прим. БЕЛТА). Да господь с вами. Суть в чем “большой сделки”? Мы делаем, что они хотят, а они делают, что мы хотим — большая сделка. Я говорю: “Мы готовы, но у нас есть свои интересы”.
«Да, мы не Соединенные Штаты Америки, но я Президент. Для меня белорусский народ — это самый гордый, самый большой, самый величественный. Я — Президент этого народа. Я из этого исхожу. Поэтому я могу сделать только то, что могу. А если я понимаю, что люди это не воспримут, что они меня осудят за это (особенно простые люди)… Это ж мои люди — ученые, учителя, врачи, слесарь, столяр и прочие. Это мои люди. Если я чувствую, что они меня не одобрят, я буду добиваться, чтобы они меня поняли. И когда они меня поймут, я это сделаю. Не поймут — я делать не буду. Вот и все. Поэтому я 30 лет работаю Президентом», — подчеркнул глава государства. -0-
