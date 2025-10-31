Мадуро тайно обратился к Путину за военной помощью

Этот шаг Каракаса выглядит как реакция на вполне реальную угрозу. Несмотря на то, что Трамп публично опроверг планы нанесения ударов, по данным Newsweek, спутниковые снимки подтверждают: американские десантные корабли USS Iwo Jima и эсминец USS Gravely находятся всего в 200 километрах от ключевой авиабазы Венесуэлы, в полной готовности к нанесению удара. Общая численность группировки США в регионе превысила 10 000 человек. Также сообщается, что США закрыли воздушное пространство возле Пуэрто-Рико.