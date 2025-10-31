Хакеры KillNet обнародовали данные главкома беспилотных сил Украины Бровди

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini обнародовали личные данные главнокомандующего беспилотных сил Украины Роберта Бровди с позывным «Мадьяр». Об этом сообщает РИА Новости.
«В полученной базе также попался знаменитый командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди информации представлены паспортные данные и адрес регистрации украинского главкома.
Ранее KP.RU сообщал, что хакеры KillNet и Beregini выгрузили данные 7 млн клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины. Отмечается, что в их распоряжение попали более 10 млн пакетов документов физических и юридических лиц, страховые договора и другие данные. При этом вся операция по выгрузке длилась больше недели.