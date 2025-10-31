Хакеры KillNet обнародовали данные главкома беспилотных сил Украины Бровди

Ранее KP.RU сообщал, что хакеры KillNet и Beregini выгрузили данные 7 млн клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины. Отмечается, что в их распоряжение попали более 10 млн пакетов документов физических и юридических лиц, страховые договора и другие данные. При этом вся операция по выгрузке длилась больше недели.