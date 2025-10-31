Россиянку в Мьянме взяли в рабство для работаты в мошенническом кол-центре

Генконсульство России в Китае помогло эвакуироваться россиянке, которую насильно удерживали в Мьянме, заставляя работать в преступном кол-центре. Операцию провели при взаимодействии посольства России в Китае и Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики. Об этом в пятницу, 31 октября, рассказал вице-консул генконсульства России в Гуаньчжоу Иван Рымарь.
— Генконсульство России в Гуаньчжоу являлось исполнителем, а так как консульский округ как раз предполагает зону ответственности Генконсульства в приграничной провинци Юнань, соответственно, сотрудники Генконсульства прибыли к границе с Мьянмой для встречи нашей гражданки, — пояснил дипломат.
Он отметил, что Китай обеспечил беспрепятственный въезд на территорию страны, после чего сотрудники Генконсульства сопроводили россиянку до Гуаньчжоу, откуда прямым рейсом она улетела в Россию. Операцию согласовали за неделю — после того как россиянке удалось тайно написать письмо, передает Telegram-канал «Zvezdanews».
17 октября во время масштабных обысков из рабства в Мьянме и Камбодже освободили примерно 3,5 тысячи человек. Правоохранители также задержали похитителей, которых обвиняют в убийствах, мошенничестве и торговле людьми.