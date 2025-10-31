Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о скором подписании соглашения с Китаем.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о скором подписании соглашения с Китаем. Об этом пишет Financial Times.

«Бессент заявил, что США и Китай подпишут соглашение в течение следующей недели, и выразил уверенность в его сохранности», — отмечает издание.

Глава американского Минфина добавил, что признает возможные риски возникновения трудностей. При этом он выразил уверенность в наличии между сторонами эффективных каналов связи для решения спорных вопросов.

Читайте также: «Временная передышка»: экономист Масленников подвел экономические итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина".

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше