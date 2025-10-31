США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о скором подписании соглашения с Китаем. Об этом пишет Financial Times.
«Бессент заявил, что США и Китай подпишут соглашение в течение следующей недели, и выразил уверенность в его сохранности», — отмечает издание.
Глава американского Минфина добавил, что признает возможные риски возникновения трудностей. При этом он выразил уверенность в наличии между сторонами эффективных каналов связи для решения спорных вопросов.
