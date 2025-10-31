Парламент Молдавии утвердил состав правительства Александра Мунтяну и ее программу.
Игорь Гросу, председатель парламента, заявил, что проект об утверждении программы и выражении вотума доверия правительству, был утвержден голосами 55 депутатов.
Мунтяну был выдвинут правящей проевропейской Партией действия и солидарности. Все оппозиционные фракции проголосовали против, но голосов правящей партии оказалось достаточно.
Читайте материал «Аэропорт Краснодара приостановил работу».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.