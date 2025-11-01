Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент утвердил состав кабинета министров Мунтяну

Правительство Молдовы во главе с Александром Мунтяну утверждено после восьмичасовых выступлений премьера и депутатов в парламенте.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В парламенте Молдовы выразили вотум доверия правительству Александра Мунтяну. За программу кандидата и его команду проголосовали 55 депутатов PAS.

При этом фракции Партии коммунистов (ПКРМ), Партии социалистов, «Нашей партии» и «Демократии дома» и блока «Альтернатива» отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.

Программа нового правительства обсуждалась в парламенте в течение почти восьми часов. Как заявил спикер законодательного собрания, свои вопросы будущему премьеру и министрам задали 50 депутатов. После дискуссий 35 депутатов высказали свое мнение о плане действий будущего кабмина.

Также одобрен состав кабинета министров.

Команда правительства Мунтяну.

В списке кабинета министров — семь новых имен, еще семь министров сохранили свои посты в новом правительстве.

  1. Еуджен Осмокеску возглавит Министерство экономического развития и цифровизации.
  2. Валериу Киверь — кадровый дипломат и экс-посол Молдовы в Украине займет пост вице-премьера по реинтеграции.
  3. Андриан Гаврилицэ — новый глава Министерства финансов.
  4. Наталья Плугару возглавит Министерство труда и социальной защиты.
  5. Эмиль Чебан, доктор-хабилитат медицинских наук, ректор Государственного медицинского и фармацевтического университета им. Н. Тестемицану примет руководство Министерством здравоохранения.
  6. Владислав Кожухарь возглавит Министерство юстиции.
  7. Георге Хаждер — новый глава Министерства окружающей среды.
  8. Кристиан Жардан возглавит Министерство культуры.
  9. Михай Попшой остается в должности министра иностранных дел.
  10. Кристина Герасимов продолжит отвечать за европейскую интеграцию Молдовы.
  11. Владимир Боля также остается министром инфраструктуры и регионального развития.
  12. Дан Перчун продолжит возглавлять Министерство образования и исследований.
  13. Даниелла Мисаил-Никитин остается министром внутренних дел.
  14. Людмила Катлабуга вновь возглавит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.
  15. Дорин Жунгиету остается во главе Министерства энергетики.
  16. Анатолие Носатый так же, как и в предыдущем кабмине, продолжит возглавлять Министерство обороны.

Напомним, в четверг, 23 октября, партия «Действие и солидарность» (PAS) в ходе заседания национального политического совета единогласно одобрила кандидатуру Александра Мунтяну на пост премьер-министра Молдовы, сообщил председатель политформирования Игорь Гросу. В пятницу, 24 октября, депутаты от фракции PAS в парламенте представили его кандидатуру президенту Майе Санду. В тот же день глава государства подписала указ о выдвижении Мунтяну.

При этом более чем за неделю до этого Гросу заранее объявил о выдвижении Мунтяну в качестве кандидата в премьеры от партии PAS. Это решение последовало после того, как глава предыдущего кабмина Дорин Речан объявил о своем уходе из политики.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше