Парламент утвердил состав кабинета министров Мунтяну

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В парламенте Молдовы выразили вотум доверия правительству Александра Мунтяну. За программу кандидата и его команду проголосовали 55 депутатов PAS.
При этом фракции Партии коммунистов (ПКРМ), Партии социалистов, «Нашей партии» и «Демократии дома» и блока «Альтернатива» отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Программа нового правительства обсуждалась в парламенте в течение почти восьми часов. Как заявил спикер законодательного собрания, свои вопросы будущему премьеру и министрам задали 50 депутатов. После дискуссий 35 депутатов высказали свое мнение о плане действий будущего кабмина.
Также одобрен состав кабинета министров.
Команда правительства Мунтяну.
В списке кабинета министров — семь новых имен, еще семь министров сохранили свои посты в новом правительстве.
- Еуджен Осмокеску возглавит Министерство экономического развития и цифровизации.
- Валериу Киверь — кадровый дипломат и экс-посол Молдовы в Украине займет пост вице-премьера по реинтеграции.
- Андриан Гаврилицэ — новый глава Министерства финансов.
- Наталья Плугару возглавит Министерство труда и социальной защиты.
- Эмиль Чебан, доктор-хабилитат медицинских наук, ректор Государственного медицинского и фармацевтического университета им. Н. Тестемицану примет руководство Министерством здравоохранения.
- Владислав Кожухарь возглавит Министерство юстиции.
- Георге Хаждер — новый глава Министерства окружающей среды.
- Кристиан Жардан возглавит Министерство культуры.
- Михай Попшой остается в должности министра иностранных дел.
- Кристина Герасимов продолжит отвечать за европейскую интеграцию Молдовы.
- Владимир Боля также остается министром инфраструктуры и регионального развития.
- Дан Перчун продолжит возглавлять Министерство образования и исследований.
- Даниелла Мисаил-Никитин остается министром внутренних дел.
- Людмила Катлабуга вновь возглавит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.
- Дорин Жунгиету остается во главе Министерства энергетики.
- Анатолие Носатый так же, как и в предыдущем кабмине, продолжит возглавлять Министерство обороны.
Напомним, в четверг, 23 октября, партия «Действие и солидарность» (PAS) в ходе заседания национального политического совета единогласно одобрила кандидатуру Александра Мунтяну на пост премьер-министра Молдовы, сообщил председатель политформирования Игорь Гросу. В пятницу, 24 октября, депутаты от фракции PAS в парламенте представили его кандидатуру президенту Майе Санду. В тот же день глава государства подписала указ о выдвижении Мунтяну.
При этом более чем за неделю до этого Гросу заранее объявил о выдвижении Мунтяну в качестве кандидата в премьеры от партии PAS. Это решение последовало после того, как глава предыдущего кабмина Дорин Речан объявил о своем уходе из политики.