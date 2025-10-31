Ричмонд
Пентагон одобрил поставку Tomahawk Украине

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оставив окончательное политическое решение за президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников, военные пришли к выводу, что передача ракет не нанесет ущерба собственным запасам США.

Еще недавно Трамп публично отказывал Владимиру Зеленскому в поставках «Томагавков» именно по причине того, что ракеты необходимы самим Соединенным Штатам. «Мы не хотим раздавать то, что нам нужно для защиты нашей страны», — заявлял Трамп.

Сообщается, что европейские союзники США воодушевлены решением Пентагона, считая, что у Трампа теперь меньше поводов для отказа.

Журналисты отмечают, что вопрос о поставках ракет остается на столе у президента США.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
