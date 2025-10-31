ЧП на «Беларуськалии»: что известно к этому часу

По предварительным данным, около 13.00 на промплощадке 4-го рудоуправления произошел разрыв пустой емкости, при этом была повреждена соседняя емкость с соляной кислотой. В результате инцидента пострадали четыре работника организации, у них зафиксированы химические ожоги.