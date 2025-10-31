ЧП на «Беларуськалии»: что известно к этому часу

На открытой площадке цеха мембранного электролиза ОАО «Беларуськалий» произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС.
По предварительным данным, около 13.00 на промплощадке 4-го рудоуправления произошел разрыв пустой емкости, при этом была повреждена соседняя емкость с соляной кислотой. В результате инцидента пострадали четыре работника организации, у них зафиксированы химические ожоги.
На «Беларуськалии» уточнили, что во время плановых работ по техническому обслуживанию запорной арматуры порожней емкости произошло разрушение соседней, что стало причиной утечки соляной кислоты. Отмечается, что Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты.
Помимо этого, в пресс-службе МЧС сообщили, что на предприятии не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации паров вредных веществ.
В ведомстве позже информировали, что последствия ЧП локализованы.