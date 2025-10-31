«Усугубит ситуацию»: российский посол рассказал, к чему приведет возобновление в США ядерных испытаний

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерных вооружений может усугубить и обострить ситуацию в мире. Такое мнение выразил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«США не проводили испытания в течение 30 лет, и это будет очень серьезным шагом, который, может побудить других также возобновить ядерные испытания», — заявил дипломат в интервью телеканалу ITV.
Келин также отметил, что важно понять, какие именно испытания США намерены проводить, прежде чем делать дальнейшие выводы.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону о начале программы воспитаний ядерных вооружений США. При этом, по словам американского лидера, они пройдут «на равных» с другими государствами.