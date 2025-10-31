Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России выразил протест Японии из-за учений Joint Exercise 2025

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило решительный протест посольству Японии в Москве из-за прошедших на японской территории учений Joint Exercise 2025, которые потенциально создали угрозу для дальневосточных границ России. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило решительный протест посольству Японии в Москве из-за прошедших на японской территории учений Joint Exercise 2025, которые потенциально создали угрозу для дальневосточных границ России. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США «Ивакуни» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11−25 сентября) батарея наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять необходимые меры в сфере безопасности для обеспечения должного уровня защиты страны, передает его сайт.

17 июля Россия выразила протест посольству Японии в Москве в связи с участием войск страны в учениях американской армии «Resolute Force Pacific», которые прошли с 9 июля по 4 августа, в том числе на базах, которые находятся вблизи российских дальневосточных границ.