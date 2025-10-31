МИД России выразил протест Японии из-за учений Joint Exercise 2025

— Выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США «Ивакуни» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11−25 сентября) батарея наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, — говорится в сообщении.