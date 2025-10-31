Американский Минфин прокомментировал перевод TikTok под контроль США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о скором переводе бизнеса TikTok под американский контроль. Свое заявление он сделал в интервью Financial Times.
«Все улажено и мы должны увидеть транзакцию очень скоро», — сообщил чиновник, комментируя сделку по TikTok.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о продаже соцсети американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс, стоимость компании после сделки составит около 14 миллиардов долларов.
Ранее Трамп в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем и поддерживают двусторонние консультации по вопросу TikTok. Председатель КНР отметил, что позиция Китая по этому вопросу ясна, и Пекин уважает пожелания компаний.
