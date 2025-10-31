Американский Минфин прокомментировал перевод TikTok под контроль США

Ранее Трамп в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем и поддерживают двусторонние консультации по вопросу TikTok. Председатель КНР отметил, что позиция Китая по этому вопросу ясна, и Пекин уважает пожелания компаний.