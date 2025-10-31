Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский Минфин прокомментировал перевод TikTok под контроль США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о скором переводе бизнеса TikTok под американский контроль.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о скором переводе бизнеса TikTok под американский контроль. Свое заявление он сделал в интервью Financial Times.

«Все улажено и мы должны увидеть транзакцию очень скоро», — сообщил чиновник, комментируя сделку по TikTok.

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о продаже соцсети американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс, стоимость компании после сделки составит около 14 миллиардов долларов.

Ранее Трамп в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем и поддерживают двусторонние консультации по вопросу TikTok. Председатель КНР отметил, что позиция Китая по этому вопросу ясна, и Пекин уважает пожелания компаний.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше