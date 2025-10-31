Трамп не предоставил Венгрии исключение из санкций против нефти РФ

Американский лидер Дональд Трамп не согласился предоставить Венгрии исключение из санкций, которые ввели в отношении РФ в области энергетики.
«Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождение», — приводит Telegram-канал «Тассовка» слова лидера США.
Ранее сообщалось, что Виктор Орбан на встрече с Дональдом Трампом планирует обсудить смягчение последствий от антироссийских санкций США в отношении нефти РФ для Будапешта.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше