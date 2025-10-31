Ричмонд
Трамп не предоставил Венгрии исключение из санкций против нефти РФ

Дональд Трамп заявил, что Виктор Орбан попросил об исключении Венгрии из санкций в отношении России.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп не согласился предоставить Венгрии исключение из санкций, которые ввели в отношении РФ в области энергетики.

«Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождение», — приводит Telegram-канал «Тассовка» слова лидера США.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан на встрече с Дональдом Трампом планирует обсудить смягчение последствий от антироссийских санкций США в отношении нефти РФ для Будапешта.

