Пентагон одобрил поставку Tomahawk Украине, окончательное решение примет Трамп

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон разрешил предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, оставив окончательное решение за Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, в Пентагоне считают, что отправка Tomahawk Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что обучение эксплуатации ракетной системы займет слишком много времени и что США сами нуждаются в ней, чтобы не истощать свои запасы. Он также категорически опровергал всякие заявления о том, что США сняли ограничения на использование Украиной ракет большой дальности для ударов по России.
Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным. -0-