Трамп заявил, что США не планируют нанесение ударов по Венесуэле

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы дал одобрение на удар по военным объектам на территории Венесуэлы, сообщает Reuters.
Трамп заявил, что США проведут «некоторые тесты» по ядерным испытаниям.
«Нет, мы не собираемся», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о наличии планов атаковать территорию Венесуэлы.
Ранее издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщало, что США не исключают проведения военной операции против Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. В августе пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком. Тогда стало известно об отправке к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, в том числе ракетного крейсера и ударной атомной подводной лодки. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона. -0-