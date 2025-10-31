Трамп заявил, что США не планируют нанесение ударов по Венесуэле

Ранее издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщало, что США не исключают проведения военной операции против Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. В августе пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком. Тогда стало известно об отправке к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, в том числе ракетного крейсера и ударной атомной подводной лодки. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона. -0-