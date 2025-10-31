Депутат Вороновский узнал о претензиях Генпрокуратуры из новостей

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский, которого Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности, заявил, что не знает о конкретных претензиях в свой адрес и не чувствует за собой никакой вины. В комментарии газете «Коммерсантъ» он предположил, что это может быть связано с расследованиями на Кубани, где он ранее занимал пост вице-губернатора.
«Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить. Каких-либо претензий о достоверности сведений, внесенных мною в декларации о доходах, со стороны контролирующих структур не было», — сказал депутат, добавив, что узнал о представлении генпрокурора из публикации на сайте Госдумы.
Ранее стало известно, что генпрокурор Александр Гуцан внес в нижнюю палату парламента представление о лишении Вороновского депутатской неприкосновенности. Спикер Вячеслав Володин уже направил документ в профильную комиссию по контролю за доходами и мандатным вопросам.
Анатолий Вороновский является членом комитета по транспорту. До избрания в Госдуму он занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края.
