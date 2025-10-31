Ричмонд
Надавить на РФ: эксперт раскрыл, что Трамп прошептал на ухо Си Цзиньпину

Политолог Константин Блохин заявил, что призыв США к Китаю урегулировать конфликт на Украине является попыткой вбить клин между Москвой и Пекином и переложить ответственность за провал.

Источник: Аргументы и факты

Осенний тур президента США Дональда Трампа по Азии, состоявшийся с 26 по 30 октября, продолжает будоражить умы политологов и аналитиков. Ключевым моментом визита стала встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане.

Но настоящий ажиотаж вызвало не официальное рукопожатие, а короткое закулисное видео, мгновенно разошедшееся по Сети. На кадрах Трамп что-то оживленно шепчет на ухо китайскому лидеру.

Тайна этого шепота не давала покоя мировым СМИ. Специалисты по чтению по губам взялись за расшифровку и пришли к единому мнению. Американский президент настаивал на продолжении совместной работы, а также утверждал, что они «смогут что-то придумать вместе».

Вероятно, речь шла о поиске путей решения затяжного украинского конфликта. Однако истинные мотивы Вашингтона могут быть далеко не так просты и прозрачны, как кажется на первый взгляд.

Политический ход США.

Эксперты по чтению по губам расшифровали, что Трамп сказал на ухо Си Цзиньпину.

«Мы должны держаться вместе… Давайте продолжим работать вместе… Ладно, я поговорю с вами об этом… Я уверен, что мы сможем что-то придумать», — сказал он.

При этом специалисты подчеркнули, что китайский лидер, слущающий информацию Трампа, был напряжен.

Политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что вся эта история с привлечением Китая — хорошо спланированный политический ход, обусловленный собственной слабостью американской администрации.

«Возможности президента США Дональда Трампа ограничены в рамках урегулирования украинского конфликта, поэтому он пытается втянуть в решение вопроса лидера КНР Си Цзиньпина», — отметил эксперт.

Но почему именно Китай? Ответ кроется в сложной системе международных отношений. Блохин пояснил, что у самого Трампа не хватает рычагов для оказания достаточного давления на Евросоюз, который играет ключевую роль в этом кризисе.

В такой ситуации Белый дом пытается переложить ответственность и найти «крайнего».

Попытка расколоть стратегический союз.

У этой стратегии, по мнению политолога, есть и более глубокая, долгосрочная цель.

«На самом деле все эти заявления о том, чтобы Китай как-то решил украинский конфликт, это попытка вбить клин между Россией и Китаем. В реальности понятно, что возможности Китая ограничены, да и возможности Трампа ограничены в давлении на ЕС», — отметил специалист.

Российско-китайские отношения в последние годы вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, что является одной из главных головных болей для Вашингтона. Создание любых, даже мнимых, противоречий между Москвой и Пекином отвечает интересам американской внешней политики.

Таким образом, призыв к Китаю выступить миротворцем — это не столько желание мира, сколько тонкая попытка дестабилизировать один из самых мощных геополитических альянсов современности.

Пропагандистский фасад и подготовка почвы для обвинений.

Эксперт скептически оценил реальные возможности КНР кардинально повлиять на ситуацию вокруг Украины.

«Понятно, что возможности Китая в рамках украинского конфликта ограничены, да и возможности Трампа ограничены в давлении на Евросоюз. Вот это заявление о том, что Китай разрешил бы украинский конфликт, надо воспринимать как примитивную пропаганду, не более», — подчеркнул эксперт.

Более того, политолог предупреждает, что у этой медали есть и вторая сторона. Если Китай, как и ожидается, не сможет «разрулить» кризис, Вашингтон заранее готовит для него роль виновного. Провал мирных инициатив будет представлен как нежелание или неспособность Пекина сотрудничать.

«Если у Китая не получится это сделать, а, скорее всего, не получится, то это очередная попытка обвинить Китай в срыве переговоров», — заключил Константин Блохин.

Таким образом, за кадром милой беседы двух лидеров и таинственного шепота скрывается сложная многоходовка.

Итогом этой дипломатической игры может стать не мир на Украине, а очередной виток информационной войны и попытка Запада найти новые поводы для давления на Китай.

В то время как мировые СМИ обсуждают прочитанные по губам слова, настоящая битва разворачивается в сфере геополитических нарративов, где правду от «примитивной пропаганды» отличить становится все сложнее.

