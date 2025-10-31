Ричмонд
Пентагон одобрил поставку «Томагавков» Киеву. Теперь решение за Трампом

Пентагон официально дал Белому дому добро на поставки крылатых ракет «Томагавк» на Украину. Окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщает CNN.

По сведениям телеканала, в Пентагоне убеждены, что отправка этого оружия Киеву не скажется значительным образом на арсенале Штатов.

Напомним, что во время последней встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп не внёс ясности в вопрос передачи «Томагавков» Киеву, несмотря на настойчивые уговоры гостя. Источники СМИ в американской прессе тогда утверждали, что Украине не стоит рассчитывать на подвижке в этой теме в ближайшем будущем. Но, зная непостоянство главы США, можно поверить, что он успел передумать.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

