Россия выразила протест Японии из-за учений у границы

«31 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации», — сообщили представители дипведомства на сайте МИД. Там добавили, что подобная провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных границ России.