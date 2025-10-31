Ричмонд
В Москве заявили о продолжении диалога с США по Украине

Россия поддерживает постоянный и непрерывный диалог с США по вопросу украинского урегулирования, несмотря на сообщения в западных СМИ о якобы возникшем кризисе в переговорах.

Россия поддерживает постоянный и непрерывный диалог с США по вопросу украинского урегулирования, несмотря на сообщения в западных СМИ о якобы возникшем кризисе в переговорах. Об этом агентству РИА Новости сообщил дипломатический источник в Москве.

«Российская сторона поддерживает постоянный диалог с американцами по вопросу украинского урегулирования», — заявил он, подчеркнув, что «контакты не прерывались».

Это заявление стало прямым ответом на недавние публикации, в которых утверждалось, что саммит Путина и Трампа в Будапеште был отменен из-за жесткой позиции Москвы, а напряженный телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио якобы привел к разрыву диалога. Источник назвал эти сообщения «проплаченными материалами».

Собеседник агентства особо отметил, что российская сторона ни до, ни во время, ни после беседы глав внешнеполитических ведомств не выходила за рамки пониманий, которые были достигнуты лидерами двух стран еще на саммите на Аляске 15 августа.

