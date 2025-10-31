В ООН внезапно осудили действия США

На брифинге для журналистов представителя генсека спросили, разделяет ли Гутерриш заявление верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Тюрк ранее заявил, что удары по лодкам с наркотиками нарушают международное гуманитарное право.