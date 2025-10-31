Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалистам «оборонки» назначили выплаты за ранения и гибель в зоне СВО

Разработчикам военной техники и их семьям будут выплачивать деньги за ранения и гибель в зоне СВО. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Выплаты положены специалистам, которые работали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Претендовать на деньги могут те, кто занимался «робототехническими комплексами, системами связи, средствами радиоэлектронного подавления, беспилотными летательными аппаратами и другими техническими средствами».

Работникам выплатят 3 млн руб. за ранения, которые были получены в результате боевых действий, и еще 4 млн руб. сверху, если увечье привело к инвалидности. В случае гибели их близкие разделят между собой 5 млн руб. единовременной выплаты.