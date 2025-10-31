Специалистам «оборонки» назначили выплаты за ранения и гибель в зоне СВО

Выплаты положены специалистам, которые работали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Претендовать на деньги могут те, кто занимался «робототехническими комплексами, системами связи, средствами радиоэлектронного подавления, беспилотными летательными аппаратами и другими техническими средствами».
Работникам выплатят 3 млн руб. за ранения, которые были получены в результате боевых действий, и еще 4 млн руб. сверху, если увечье привело к инвалидности. В случае гибели их близкие разделят между собой 5 млн руб. единовременной выплаты.