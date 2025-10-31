Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро тайно обратился к Путину за военной помощью из-за угрозы Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил секретное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке на фоне наращивания американского присутствия в Карибском регионе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.

Источник: Life.ru

Венесуэльский лидер запросил у России поставки ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированных самолётов. Параллельно аналогичные обращения о военной помощи и снаряжении были направлены руководству Китая и Ирана, включая письмо председателю КНР Си Цзиньпину с предложением о расширении двустороннего военного сотрудничества.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в организации поставок наркотических веществ и незаконной миграции в Соединенные Штаты, анонсировав возможное проведение наземной операции после корабельных ударов. В ответ президент Николас Мадуро заявил о наличии у венесуэльской армии пяти тысяч зенитных ракетных комплексов «Игла-С», рекомендовав американской администрации воздержаться от военных действий против его страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше