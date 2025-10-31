Мадуро тайно обратился к Путину за военной помощью из-за угрозы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в организации поставок наркотических веществ и незаконной миграции в Соединенные Штаты, анонсировав возможное проведение наземной операции после корабельных ударов. В ответ президент Николас Мадуро заявил о наличии у венесуэльской армии пяти тысяч зенитных ракетных комплексов «Игла-С», рекомендовав американской администрации воздержаться от военных действий против его страны.