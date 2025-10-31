Ричмонд
Эрик Трамп заговорил об участии в выборах президента США

Сын действующего главы США Эрик Трамп допустил возможность своего участия в политических выборах, включая президентские. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке Нерии Краус в рамках её подкаста.

«Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны… Так что никогда не говори никогда», — заявил Трамп-младший.

Он подчеркнул, что обладает значительным политическим опытом, приобретённым благодаря постоянному участию в кампаниях отца, и в настоящее время курирует большинство семейных бизнес-проектов за пределами Вашингтона.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп констатировал невозможность своего выдвижения на третий президентский срок в связи с конституционными ограничениями, сославшись на изученные правовые нормы. Американский лидер также подчеркнул, что обладает беспрецедентно высоким уровнем народной поддержки по сравнению со своими предшественниками.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

