Бессент заявил, что США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе

Скотт Бенссент выразил уверенность в наличии между США и КНР эффективных каналов связи.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Китаем подпишут в течение следующей недели, передает Financial Times.

«Бессент заявил, что США и Китай подпишут соглашение в течение следующей недели, и выразил уверенность в его сохранности», — сказано в публикации.

Глава Минфина добавил, что признает вероятные риски появления некоторых трудностей. Однако он заявил в наличии между сторонами эффективных каналов связи.

Ранее лидер США Дональд Трамп сообщил, что Китай выразил готовность приобрести американские энергоносители.

