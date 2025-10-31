Бессент заявил, что США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Китаем подпишут в течение следующей недели, передает Financial Times.
«Бессент заявил, что США и Китай подпишут соглашение в течение следующей недели, и выразил уверенность в его сохранности», — сказано в публикации.
Глава Минфина добавил, что признает вероятные риски появления некоторых трудностей. Однако он заявил в наличии между сторонами эффективных каналов связи.
Ранее лидер США Дональд Трамп сообщил, что Китай выразил готовность приобрести американские энергоносители.
