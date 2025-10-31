В МИД рассказали, как идет подготовка к российско-арабскому саммиту

Ранее саммит планировалось провести в октябре, однако теперь его могут перенести на ноябрь. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы «Юнашев Live». По его словам, точные сроки мероприятия зависят от развития обстановки вокруг реализации плана американского лидера Дональда Трампа. Окончательное решение будет принято после консультаций с арабскими партнерами и с учетом их позиции.