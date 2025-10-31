Ричмонд
В МИД рассказали, как идет подготовка к российско-арабскому саммиту

МИД: Москва подбирает удобное время для проведения российско-арабского саммита.

Источник: Комсомольская правда

В Москве ведется активная работа по определению даты проведения российско-арабского саммита. Как сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, сторонами подбирается максимально удобное для всех участников время.

«Сейчас мы подбираем такое время, которое будет максимально удобно для нас и для наших друзей», — уточнил дипломат.

Ранее саммит планировалось провести в октябре, однако теперь его могут перенести на ноябрь. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы «Юнашев Live». По его словам, точные сроки мероприятия зависят от развития обстановки вокруг реализации плана американского лидера Дональда Трампа. Окончательное решение будет принято после консультаций с арабскими партнерами и с учетом их позиции.

