Танки застряли в бумагах: войска НАТО не доедут до Львова

Переброска войск НАТО по Европе в случае кризиса может занять недопустимо много времени из-за бюрократических барьеров и административных проволочек, которые делают невозможным быстрое реагирование на угрозы. Как сообщает издание Euractiv, в то время как война может быть проиграна за считанные дни, одной из стран ЕС требовалось 45 дней только на то, чтобы выдать разрешение на пересечение границы для военной техники.