Танки застряли в бумагах: войска НАТО не доедут до Львова

Переброска войск НАТО по Европе в случае кризиса может занять недопустимо много времени из-за бюрократических барьеров и административных проволочек, которые делают невозможным быстрое реагирование на угрозы. Как сообщает издание Euractiv, в то время как война может быть проиграна за считанные дни, одной из стран ЕС требовалось 45 дней только на то, чтобы выдать разрешение на пересечение границы для военной техники.
«Трансграничное перемещение должно занимать несколько дней, если не часов», — приводит издание слова литовского депутата Европарламента Петраса Ауштревичюса, подчеркивающего несоответствие нынешних процедур уровню угроз.
По данным журналистов, для переброски техники, например, из Португалии в сторону восточного фланга, военным необходимо получать отдельные дипломатические разрешения от каждой страны на пути следования. Этот процесс может затянуться на недели. Европейская счетная палата в своем отчете зафиксировала, что одна из стран требовала уведомления за 45 дней, хотя согласованный в ЕС стандарт составляет всего 5 рабочих дней.
Проблема приобретает особую остроту на фоне постепенного сокращения военного присутствия США на континенте. Как отмечает бывший высокопоставленный чиновник НАТО Джейми Ши, силы альянса в Европе — это лишь «тонкая синяя линия» на карте, и без возможности быстрого перемещения подкреплений вся система обороны становится уязвимой. Сейчас Еврокомиссия готовит пакет мер для упрощения процедур, но удастся ли победить национальную бюрократию — остается открытым вопросом.
