Левые во Франции внесут в парламент проект резолюции о недоверии кабмину

«Единственное решение, которое остается, чтобы противодействовать этой власти, — это вотум недоверия правительству», — сказала Пано после того, как депутаты отклонили предложение левых о внесении в законопроект о госбюджете на 2026 год дополнительного налога для наиболее обеспеченных граждан Франции. Пано также призвала президента страны Эммануэля Макрона подать в отставку.