Левые во Франции внесут в парламент проект резолюции о недоверии кабмину

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская фракция левой партии «Неподчинившаяся Франция» внесет в Национальное собрание (нижнюю палату) проект резолюции о недоверии правительству республики. Об этом сообщила глава фракции Матильда Пано, информирует ТАСС.
«Единственное решение, которое остается, чтобы противодействовать этой власти, — это вотум недоверия правительству», — сказала Пано после того, как депутаты отклонили предложение левых о внесении в законопроект о госбюджете на 2026 год дополнительного налога для наиболее обеспеченных граждан Франции. Пано также призвала президента страны Эммануэля Макрона подать в отставку.
По мнению лидера фракции «Неподчинившейся Франции», президентская правящая коалиция не желает сотрудничать с левой оппозицией и идти ей навстречу.
Ранее кабинет Себастьена Лекорню пошел на уступку Соцпартии и согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу 2023 года. Социалисты в ответ не поддержали резолюцию о недоверии в парламенте, что позволило устоять правительству Лекорню. -0-