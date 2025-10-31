Ричмонд
Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке

Роман Протасевич сказал, что является сотрудником белорусской разведки, подтвердив слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Роман Протасевич сказал, что является сотрудником белорусской разведки, подтвердив слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Протасевич, которого цитирует ТАСС, отказался от дальнейших комментариев.

Лукашенко недавно утверждал, что когда самолет с Протасевичем сел в Минске после сообщения о взрывчатке, белорусским властям «пришлось проводить операцию по его задержанию», хотя необходимости в таком не было, поскольку Протасевич «приехал в Грецию и доложил разведчикам все, что интересовало», после чего получил новые инструкции.

Читайте материал «Лукашенко заявил, что Протасевич — сотрудник белорусской разведки».

