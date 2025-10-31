Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке

Роман Протасевич сказал, что является сотрудником белорусской разведки, подтвердив слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Протасевич, которого цитирует ТАСС, отказался от дальнейших комментариев.
Лукашенко недавно утверждал, что когда самолет с Протасевичем сел в Минске после сообщения о взрывчатке, белорусским властям «пришлось проводить операцию по его задержанию», хотя необходимости в таком не было, поскольку Протасевич «приехал в Грецию и доложил разведчикам все, что интересовало», после чего получил новые инструкции.
Читайте материал «Лукашенко заявил, что Протасевич — сотрудник белорусской разведки».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.