НАТО планирует «сдерживать» РФ с помощью дронов и автономных систем

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не будет извиняться и отказываться от своих слов об атаке НАТО на Москву. По его мнению, альянс — всего лишь оборонительное объединение, которое будет’защищаться«в случае нападения России. До этого он призвал “стереть” Москву серией ударов.